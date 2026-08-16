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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Фуэнхироле, Испания

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56 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 9
Функциональные квартиры в 150 м от пляжа в центре Фуэнхиролы Этот комплекс находится в Фуэнх…
$603,823
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Потрясающая квартира на первом этаже с роскошным частным двором и бассейном, расположенная в…
$947,776
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
Привлекательная роскошная квартира на среднем этаже с бассейном и общественным спортзалом, р…
$504,294
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$796,867
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$752,393
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Современный элитный пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим ви…
$1,49 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$421,267
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 8
Квартиры в комплексе с видом на море в Фуэнхироле Квартиры расположены в городе Фуэнхирола, …
$1,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Премиальная современная квартира на первом этаже с бассейном для плавания и полностью оборуд…
$627,435
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 9
Функциональные квартиры в 150 м от пляжа в центре Фуэнхиролы Этот комплекс находится в Фуэнх…
$697,880
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола — это популярный курорт на п…
$951,901
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры в средиземноморсклм стиле в самом сердце Фуэнхиролы Жилой комплекс расположен в Фуэ…
$642,886
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном месте в Фуэнхирол…
$723,998
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Квартиры в средиземноморсклм стиле в самом сердце Фуэнхиролы Жилой комплекс расположен в Фуэ…
$799,325
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенный…
$1,96 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе в Эль-Игероне, Фуэнхирола Новый комплекс расположен в Ф…
$1,39 млн
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с бассейном и общим тренажерным залом, окруженный бутиками, пекарнями и у…
$1,26 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$620,638
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 2 спальнями в новом жилом комплексе в Лос-Пакос, Фуэнхирола, Малага Новый жилой п…
$426,521
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$523,031
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
Большой пентхаус высокого класса с террасой, потрясающим видом на море и общественным бассей…
$920,133
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе в Эль-Игероне, Фуэнхирола Новый комплекс расположен в Ф…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Элитная квартира на первом этаже с большой садовой террасой и прекрасным видом на море, расп…
$836,168
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Современная городская квартира на первом этаже с прекрасным частным садом, изысканным спортз…
$416,335
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе в Эль-Игероне, Фуэнхирола Новый комплекс расположен в Ф…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола — это популярный курорт на п…
$791,813
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$867,835
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