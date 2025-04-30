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Квартиры с гаражом в Фуэнхироле, Испания

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24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Sky Villas в Коста-дель-Соль напрямую от застройщикаCarat Sky Villas — это бриллиант. Эксклю…
$736,423
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 94 м²
New Development: Prices from € 219,000 to € 245,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$219,216
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 59 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   115 000 гаста & евро;   150 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$114,436
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 38 м²
Новая разработка: цены от €   160 000 до €   200 000. [ Семена: 1 - 1 ] [ Ленты: 1 - 2 ] [ Р…
$158,528
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 85 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 839,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$365,604
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxurious Sky Villa in Costa del Sol Carat Sky Villas is like a diamond. The exclusivenes…
$2,09 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 37 м²
New Development: Prices from € 168,000 to € 494,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built siz…
$167,972
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 350,000 to € 630,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$349,942
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 123 м²
New Development: Prices from € 569,000 to € 1,099,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built s…
$563,156
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 42 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   147 000 гаста & евро;   279 000. [ Habitaciones: 1 - 2 ] …
$147,145
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 313,000 to € 1,667,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built s…
$313,309
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-СольДобро пожаловать в мечту…
$1,09 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 67 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   275 000 гаста & евро;   570 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$272,176
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Небесные виллы с захватывающим видом на Средиземное море Carat Sky Villas похож на бриллиан…
$868,517
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 99 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   599 000 гаста & евро;   1 289 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$598,901
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 74 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   345 000 гаста & евро;   650 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ба…
$341,457
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"Live at the sea" with this modern penthouse in Costa del Sol Welcome to a dream come tru…
$1,58 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 939,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$368,939
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 107 м²
New Development: Prices from € 349,000 to € 349,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$347,288
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 100 м²
New Development: Prices from € 439,000 to € 560,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$438,927
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