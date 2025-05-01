Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Fisterra
  4. Жилая

Жильё в Fisterra, Испания

1 объект найдено
Вилла в Corcubion, Испания
Вилла
Corcubion, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 375 м²
Впечатляющий замок с видом на море на севере Испании. Крепость была построена в 1751 году в …
$3,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Fisterra, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти