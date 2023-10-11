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Жильё с бассейном в Fene, Испания

дома
7
1 объект найдено
Дом 7 спален с мебелью, с бассейном, с садом в Fene, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с бассейном, с садом
Fene, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 097 м²
Великолепный дом находится в прибрежном городе Розес в Испании. Общая жилая площадь постройк…
€2,70 млн
Realting.com
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