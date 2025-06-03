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Виллы с террасой в Эстепоне, Испания

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32 объекта найдено
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Large rural core, dispersed near Estepona, the upper part of the industrial area Typology: i…
$650,850
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Urbanization a few meters from the sea. A flat of eight unique houses. Houses have a lift …
$488,138
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
A beautiful house in Cancelada with 4 rooms, all with good wardrobes, 3 bathrooms 2 and a to…
$299,391
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 225 м²
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,22 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Very beautiful housing in a very privileged place from Estepona a few meters from the beach …
$216,842
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
$9,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
This elegant villa enjoys impressive views and is in Estepona's very quiet area, after the e…
$726,862
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Beautiful house is sold in great state of conservation and unbeatable location in the best p…
$309,154
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Villa very well located in the lovely center of Estepona. Partially renewed (floor, kitchen,…
$292,883
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
A beautiful farm with a 177 m2 country house built with a pergola with an area of ​​28 m2, 4…
$2,16 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 192 м²
New Development: Prices from € 860,000 to € 1,095,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built s…
$855,782
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
$849,859
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 142 м²
New Development: Prices from € 668,000 to € 668,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$661,853
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 1,500,000 to € 1,500,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,49 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
$2,72 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Beautiful vest attached in private urbanizacion on the beach front line. It has 3 floors. On…
$748,478
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла класса люкс на берегу моря на Новой Золотой Миле! Эта совершенно новая ви…
$4,89 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 165 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро;   790 000 гаста и евро;   790000. [ Habitaciones: 4 -…
$786,125
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
ЦЕНА СНИЖЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Красивая вилла в классическом стиле на продажу на Новой Зо…
$1,30 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Villa in the most exclusive Estepon district, Seghers area with a plot of 500 m 2. 250 m 2 b…
$757,156
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
$3,00 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Impressive villa 2 minutes from Estepona, privileged location, spectacular gardens with pool…
$1,08 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
$1,58 млн
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