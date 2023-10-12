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Виллы с бассейном в Estepona, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Исследуйте возвышенное очарование эксклюзивности и роскоши в "Los Olivos del Campanario" - д…
€1,86 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
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