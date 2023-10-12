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Виллы с видом на горы в Estepona, Испания

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11 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Количество этажей 3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Количество этажей 3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Новостройка из 7 современных вилл с видом на море в исключительном месте, Valle Romano Golf,…
€1,73 млн
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