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Виллы с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла
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11 объектов найдено
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
5
4
243 м²
3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
6
4
394 м²
3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
5
3
384 м²
3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
263 м²
2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
4
3
292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
5
6
550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
4
535 м²
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
4
452 м²
Новостройка из 7 современных вилл с видом на море в исключительном месте, Valle Romano Golf,…
€1,73 млн
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