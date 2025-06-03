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Виллы около гольф-клуба в Эстепоне, Испания

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17 объектов найдено
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 225 м²
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,22 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
$9,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 192 м²
New Development: Prices from € 860,000 to € 1,095,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built s…
$855,782
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 142 м²
New Development: Prices from € 668,000 to € 668,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$661,853
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 165 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро;   790 000 гаста и евро;   790000. [ Habitaciones: 4 -…
$786,125
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
ЦЕНА СНИЖЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Красивая вилла в классическом стиле на продажу на Новой Зо…
$1,30 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
$1,58 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
$2,59 млн
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