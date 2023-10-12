ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Estepona
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Estepona, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Испания, Испания
4
263 м²
Продается вилла в Ла-Нусии, Север Коста Бланка, Испания. Цена: 580 000 евро. Вилла располо…
€573,632
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с кондиционером
Orihuela, Испания
4
148 м²
1
Испания Коста Дорада Квартира в доме с выходом на пляж Новый дом на п…
€284,461
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
3
183 м²
Отличный таунхаус для одной семьи на продажу в Cabo de las Huertas. Он имеет пять спален, бо…
€609,535
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Каталония, Испания
5
3
124 м²
€706,687
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
5
104 м²
Новый жилой комплекс с непревзойденными качествами в Дении. Этот проект предлагает вам кварт…
€428,802
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
5
2
162 м²
2
Практически новая современная вилла площадью 162 м2 с тремя спальнями, двумя ванными комната…
€336,257
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
55 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 55.00 м2, состоит из 3 к…
€74,556
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с холодильником
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4
3
225 м²
Вилла в Дехеса-де-Кампоамор, 4 спальни - AGI115689 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковр…
€824,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с central water-supply system
Альморади , Испания
3
4
142 м²
Современная новая вилла в Дайя Нуэва, 3 спальни - PSS1111617 3 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с террасой, у моря
Торревьеха, Испания
1
1
33 м²
1комнатная квартира 200 м. Локос и пляж Кура
€53,364
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ В ЛА МАТА~ ~ Апартаменты в новостройке в Ла Мата, Торревьеха.…
€403,850
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с общественным бассейном
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2
2
65 м²
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, 2 спальни, 65 м2 - LMR118906 2 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
€189,900
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL