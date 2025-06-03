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Таунхаусы с гаражом в Эстепоне, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 137 м²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 240 м²
New Development: Prices from € 426,000 to € 426,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$423,911
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$494,918
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