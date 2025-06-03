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Пентхаусы с террасой в Эстепоне, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Duplex in private urbanization, in a quiet environment with gardens and pool. The house c…
$356,883
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
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Пентхаус в Bel Air, Испания
Пентхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отличный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в одной из лучших урбанизаций Лос Фламингоc, …
$1,40 млн
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Precious attic in private urbanization with access control, golf course and several swimming…
$195,255
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
No. 24.PLAnta 3o. A beautiful apartment in a new building located in the center of the city …
$661,781
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