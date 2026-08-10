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Пентхаусы с видом на горы в Эстепоне, Испания

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29 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 4
Эксклюзивные квартиры у моря в Эстепоне с премиальной велнес-инфраструктурой Эстепона стала …
$5,52 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Этаж 4
Элегантные квартиры на продажу в 50 метрах от моря в Эстепоне Эстепона – одно из самых востр…
$7,25 млн
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с видом на море в престижном районе Эстепоны Квартиры расположены в жило…
$1,27 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Энергоэффективные квартиры с захватывающими панорамными видами в Эстепоне, Малага Новый комп…
$1,35 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Светлые современные квартиры с просторными террасами в Эстепоне Жилой комплекс расположен в …
$722,997
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры с просторными террасами в Эстепоне, рядом с полем для гольфа Новые квартиры н…
$486,144
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартиры в комплексе рядом с морем в Эстепоне, Испания Эстепона – один из самых аутентичных …
$656,243
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Современные квартиры и пентхаусы на Новой Золотой Миле в Эстепоне Эти квартиры в Эстепоне, И…
$2,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 2/2
Потрясающий современный пентхаус с видом на море и горы, бассейном и великолепной террасой н…
$1,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Экологичные квартиры с просторными террасами в самом сердце Эстепоны, Малага Этот новый комп…
$992,139
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с видом на море в престижном районе Эстепоны Квартиры расположены в жило…
$1,14 млн
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Пентхаус 6 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Огромный, потрясающий пентхаус с частным бассейном на крыше, расположенный в элитном курортн…
$1,10 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Квартиры с видом на горы и море в центре Эстепоны Эти квартиры расположены в самом сердце Ко…
$1,01 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Просторный фантастический пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$653,041
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/4
Элегантный пентхаус с курортными бассейнами, солнечным солярием и видом на море, расположенн…
$509,256
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с видом на горы и море в центре Эстепоны Эти квартиры расположены в самом сердце Ко…
$616,190
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Квартиры в средиземноморском стиле с видом на море в Эстепоне Квартиры расположены в Эстепон…
$698,058
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Квартиры в комплексе рядом с морем в Эстепоне, Испания Эстепона – один из самых аутентичных …
$920,586
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Светлые квартиры в центре Эстепоны Эстепона — живописный город на побережье Коста-дель-Соль …
$788,593
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 2
Пентхаус на пляже Bountiful с огромной террасой на крыше, панорамным видом на море, спортзал…
$849,094
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
Потрясающий пентхаус с ландшафтным садом, частной террасой на крыше и спокойными зонами отды…
$648,144
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Этаж 2
Элитный пентхаус под ключ с эксклюзивным дизайном, частным пейзажным бассейном, тренажерным …
$5,03 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$524,855
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры с террасами площадью 30 м² у пляжа в Эстепоне Комплекс находится …
$611,387
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Квартиры в средиземноморском стиле с видом на море в Эстепоне Квартиры расположены в Эстепон…
$510,889
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