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Пентхаусы с садом в Эстепоне, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Duplex in private urbanization, in a quiet environment with gardens and pool. The house c…
$356,883
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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