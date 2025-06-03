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Продажа домов около гольф-клуба в Эстепоне, Испания

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25 объектов найдено
Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Frontline Estepona 50 state-of-the-art townhouses with 2, 3, 4 or 5 bedrooms, sizes from 319…
$2,50 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 225 м²
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,22 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 гаста & евро;   688 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$406,994
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
$9,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   439 000 гаста & евро;   798 500. [Хабитасьоны: 3 - 4] [Ба…
$436,847
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 192 м²
New Development: Prices from € 860,000 to € 1,095,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built s…
$855,782
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 137 м²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 142 м²
New Development: Prices from € 668,000 to € 668,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$661,853
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Площадь 140 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 160 000 гаста & евро;   2 580 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$2,15 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 165 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро;   790 000 гаста и евро;   790000. [ Habitaciones: 4 -…
$786,125
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
ЦЕНА СНИЖЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Красивая вилла в классическом стиле на продажу на Новой Зо…
$1,30 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
$1,58 млн
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   462 372 гаста & евро;   532 051. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$460,104
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
$2,59 млн
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