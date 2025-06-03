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Продажа домов с гаражом в Эстепоне, Испания

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41 объект найдено
Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Housing located on a plot of about 2,800.-squares, in the municipal term of Estepona, 3.5 km…
$1,41 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Large rural core, dispersed near Estepona, the upper part of the industrial area Typology: i…
$650,850
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Urbanization a few meters from the sea. A flat of eight unique houses. Houses have a lift …
$488,138
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
A beautiful house in Cancelada with 4 rooms, all with good wardrobes, 3 bathrooms 2 and a to…
$299,391
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 205 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 550 000 гаста & евро;   2 550 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$2,54 млн
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Триплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Триплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Beautiful house in one of the most sought -after urbanizations on the Costa del Sol and 5 mi…
$564,070
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 225 м²
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,22 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 гаста & евро;   688 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$406,994
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
$9,50 млн
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Дом 6 спален в Эстепона, Испания
Дом 6 спален
Эстепона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
$1,46 млн
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Town in Estepona National Police Zone, 237 m. Surface, 2 double bedrooms and 2 simple bedroo…
$337,357
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
This elegant villa enjoys impressive views and is in Estepona's very quiet area, after the e…
$726,862
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Completely refurbished, sells furnished. 180m2 house built on a 450m2 plot, on two floors wi…
$309,154
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   439 000 гаста & евро;   798 500. [Хабитасьоны: 3 - 4] [Ба…
$436,847
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
A large tenement house for sale on the San Fernando football field, a three -story house wit…
$322,106
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 192 м²
New Development: Prices from € 860,000 to € 1,095,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built s…
$855,782
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Casa in corner, in the Football Field area, distributed in: Basement plant: 80 m2. approx. …
$427,392
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Beautiful house attached for sale in the area of ​​the Santo Tomas de Aquino school, is dist…
$402,442
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 137 м²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 142 м²
New Development: Prices from € 668,000 to € 668,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$661,853
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 1,500,000 to € 1,500,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,49 млн
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
The house consists of 1 basement adapted as a bedroom with bathroom, storage room, completel…
$395,934
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