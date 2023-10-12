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Коммерческая недвижимость с видом на море в Estepona, Испания

1 объект найдено
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Realting.com
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