ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Estepona
Производственные помещения
Производственные здания с видом на море в Estepona, Испания
коммерческая недвижимость
13
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с сауной
Paterna, Испания
4 515 м²
Отель представляет собой современный 4-звездочный отель, который открылся в 2008 году, распо…
€10,35 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Cullera, Испания
3 545 м²
Резиденция в Кульере, с максимальной вместительностью на 477 человек и площадью 3545,35м2, 9…
€7,72 млн
Рекомендовать
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Севилья, Испания
7
1 200 м²
Эксклюзивный бутик-отель расположен в 30 минутах езды от Севильи, Андалусия, Испания. Бутик-…
€3,30 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален
Испания, Испания
5
5
280 м²
€650,000
Рекомендовать
Отель с кондиционером
Коста-Брава, Испания
540 м²
Снижение цены!!! Старая цена 875 000 евро!!! Хостел в центре города Льорет де Мар на …
€768,735
1
Рекомендовать
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Коста-Бланка, Испания
2 430 м²
Супермаркет Consum занимает площадь 2430 м.кв. и находится на 1м этаже отдельно стоящ…
€2,52 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В одном квартале от извест…
€684,764
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
1 200 м²
Коммерческое помещение районе Эшампле Эскерра, в непосредственной близости от Госпит…
€2,24 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Провинция Аликанте, Испания
1 840 м²
Инвесторам!!! Отличная инвестиции в Испании , в городе Аликанте. Лот из 20 квартир и 20 парк…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид Отель в центре Мадрида Великолепный оте…
€68,01 млн
1
Рекомендовать
Отель с террасой
Барселона, Испания
Испания г.Барселона 4* бизнес-отель в Барселоне 4* горо…
€25,46 млн
Рекомендовать
Отель 7 ванных с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
7
147 м²
Небольшой очаровательный отель расположился недалеко от центра Марбельи, в 600 метрах …
€1,63 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL