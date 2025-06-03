Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Эстепоне, Испания

пентхаусы
82
однокомнатные
32
двухкомнатные
405
трехкомнатные
358
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
69 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Apartment on the AVD San ​​Lorenzo with a lot of potential, it is 2 steps from the center an…
$159,458
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 94 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   330 000 гаста & евро;   735 000. [ Habitaciones: 2 - 2 ] …
$326,611
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Great opportunity to acquire this magnificent home, totally renovated in one of the best are…
$165,967
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 78 м²
New Development: Prices from € 351,950 to € 480,950. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$350,224
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Квартира 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
One of the best areas of Estepona is located this beautiful house, bright, sunny, comfortabl…
$252,747
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Located in the heart of the city, the whole house is oriented outwards, so it enjoys a lot o…
$200,679
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Luminous floor to reform in a private urbanization with a pool (pool supervisor in summer). …
$172,475
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 93 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   240 000 гаста & евро;   457 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$238,823
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 285,800 to € 614,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$284,398
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful semi new 3 bedroom apartment with embedded cabinets and parquet floors throughout …
$258,171
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Apartment 4 bedroom and two bathrooms, downtown area, the house is very well located at the …
$206,103
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Beautiful apartment in a strategic enclave because it is located in one of the most sought -…
$224,543
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Beautiful rustic Bungalow in Seghers area, consists of a living room, kitchen open to its te…
$129,085
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
The large and light 2-story apartment (2 floors) were combined with a sea view. The first fl…
$216,950
Оставить заявку
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 216,700 to € 313,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$215,637
Оставить заявку
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Duplex in private urbanization, in a quiet environment with gardens and pool. The house c…
$356,883
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 82 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   341 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$337,498
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 74 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   304 000 гаста & евро;   386 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$302,509
Оставить заявку
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Bel Air, Испания
Пентхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отличный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в одной из лучших урбанизаций Лос Фламингоc, …
$1,40 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 2 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Housing of two large bedrooms with embedded closet, a bathroom, furnished kitchen, dining ro…
$171,391
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Urbanizacion Torre Bermeja Студия на первом этаже, Эстепона, Коста-дель-Соль. 3 спальни, 3 в…
$774,871
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Beautiful apartment in the heart of Estepona, next to Calle Terraza and with all kinds of es…
$124,746
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 119 м²
New Development: Prices from € 466,000 to € 791,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 5] [Built siz…
$466,460
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 77 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   262 000 гаста & евро;   396 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$260,715
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
A spectacular floor in the heart of a steppe with rooms 4 and bathrooms 2 (one of them with …
$342,433
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 76 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   230 000 гаста & евро;   370 000. [ Habitaciones: 2 - 2 ] …
$227,638
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 217,000 to € 363,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$215,003
Оставить заявку
Realting.com
Перейти