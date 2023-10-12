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Квартиры с бассейном в Estepona, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната и хара…
€385,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 139 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€420,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в El Campanario, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и хар…
€450,000
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 2
Жилой комплекс отличается круглосуточной медицинской поддержкой и охраной. Квартира очень св…
€249,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
€695,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€380,000
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