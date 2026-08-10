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Квартиры и апартаменты с бассейном в Эстепоне, Испания

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82 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Экстравагантная квартира на первом этаже рядом с морем с частным садом, общими бассейнами, с…
$541,390
НДС
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Квартира 5 комнат в Эстепона, Испания
Квартира 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Потрясающая квартира под ключ на первом этаже с частной террасой, прекрасным садом и бассейн…
$630,993
НДС
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Квартира 1 комната в Эстепона, Испания
Квартира 1 комната
Эстепона, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Уютная квартира с доступом к тренажёрному залу, гастрономической лаунж-зоне и wellness-инфра…
$248,841
НДС
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Элегантная квартира под ключ на первом этаже с частной террасой, благоустроенным двором и пр…
$557,104
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Замечательная квартира с террасой рядом с пляжем в эксклюзивном жилом комплексе со спа-центр…
$521,378
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Красивая пентхаус с полностью оборудованной кухней, уютной террасой, общественным бассейном …
$663,067
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Просторная двухкомнатная квартира на втором этаже с видом на море, террасой и бассейном, рас…
$489,557
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, террасой на крыше для отдыха, тренажерным за…
$453,423
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Роскошная привлекательная квартира на среднем этаже с видом на море и горы и бассейном, окру…
$820,176
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1
Элитная квартира на среднем этаже с общим бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на море…
$1,50 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Роскошная квартира на первом этаже с прекрасным частным двором, изысканным социальным лаунже…
$610,446
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Красивая квартира на среднем этаже с парковкой в гараже, частным кладовским помещением и бас…
$371,423
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Потрясающий пентхаус у пляжа с большой террасой и видом на море, расположенный в премиальном…
$526,492
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/4
Привлекательная квартира на среднем этаже с полностью оборудованной кухней, уютной террасой …
$555,205
НДС
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Квартира 2 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 2 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Потрясающая уютная квартира с частной террасой, доступом к спортзалу, крытыми и открытыми ба…
$457,593
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Элегантная квартира на среднем этаже с захватывающим видом на море, изысканным тренажерным з…
$352,275
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Гламурная квартира для гольфа на первом этаже с большой террасой в саду и общим бассейном …
$423,722
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1
Потрясающая новое жилое помещение с захватывающим видом на горы, очаровательной террасой и д…
$519,573
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с общим бассейном, большой террасой на крыше и панорамным видом на море, …
$1,34 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 2 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Этаж 1/4
Элитные апартаменты Keyready с эксклюзивным дизайном, частным бассейном, спа-зоной и потряса…
$4,78 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/3
Уютная квартира на первом этаже с прекрасным внутренним двором, солёными бассейнами, спортза…
$403,932
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Потрясающая, красивая квартира на первом этаже с видом на море и горы, а также бассейном, ра…
$682,866
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 3
Привлекательный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$867,731
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 2/2
Потрясающий современный пентхаус с видом на море и горы, бассейном и великолепной террасой н…
$1,11 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Элитная квартира под ключ с эксклюзивным дизайном, частным бассейном, спа-салоном и потрясаю…
$2,70 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Удивительная квартира с террасой в роскошном жилом комплексе со спа-центром, общим бассейном…
$633,794
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 2
Просторный пентхаус высокого класса с потрясающим видом на море, бассейном и террасой на кры…
$1,37 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1
Удивительная пляжная квартира с большой террасой, расположенная в отличном жилом комплексе н…
$468,537
НДС
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