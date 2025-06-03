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Квартиры около гольф-клуба в Эстепоне, Испания

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20 объектов найдено
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 78 м²
New Development: Prices from € 351,950 to € 480,950. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$350,224
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 93 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   240 000 гаста & евро;   457 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$238,823
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 285,800 to € 614,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$284,398
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 216,700 to € 313,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$215,637
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 82 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   341 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$337,498
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 74 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   304 000 гаста & евро;   386 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$302,509
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Пентхаус в Bel Air, Испания
Пентхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отличный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в одной из лучших урбанизаций Лос Фламингоc, …
$1,40 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 119 м²
New Development: Prices from € 466,000 to € 791,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 5] [Built siz…
$466,460
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 76 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   230 000 гаста & евро;   370 000. [ Habitaciones: 2 - 2 ] …
$227,638
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 99 м²
New Development: Prices from € 270,000 to € 435,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$270,267
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 259,000 to € 297,900. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$256,617
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 61 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 567,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$223,896
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 354,000 to € 354,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$350,364
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 100 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   303 000 гаста & евро;   511 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$301,514
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 92 м²
New Development: Prices from € 390,000 to € 741,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 2 - 5] [Built siz…
$385,995
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 72 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,980,000. [Beds: 1 - 4] [Baths: 1 - 4] [Built s…
$422,915
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   445 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$442,817
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 59 м²
New Development: Prices from € 295,000 to € 391,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$295,291
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 83 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   245 000 гаста & евро;   405 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$243,798
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