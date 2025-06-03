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Квартиры с гаражом в Эстепоне, Испания

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46 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивный жилой комплекс в Эстепоне, Малаге, Коста-дель-Соль. Он имеет 14 квартир с спаль…
$1,90 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 94 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   330 000 гаста & евро;   735 000. [ Habitaciones: 2 - 2 ] …
$326,611
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 78 м²
New Development: Prices from € 351,950 to € 480,950. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$350,224
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Квартира 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Квартира 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
One of the best areas of Estepona is located this beautiful house, bright, sunny, comfortabl…
$252,747
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 93 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   240 000 гаста & евро;   457 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$238,823
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 285,800 to € 614,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$284,398
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 95 м²
New Development: Prices from € 349,000 to € 386,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$349,345
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 216,700 to € 313,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$215,637
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 41 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   163 700 гаста & евро;   298 700. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$162,897
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 82 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   341 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$337,498
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 74 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   304 000 гаста & евро;   386 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$302,509
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Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Urbanizacion Torre Bermeja Студия на первом этаже, Эстепона, Коста-дель-Соль. 3 спальни, 3 в…
$774,871
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 119 м²
New Development: Prices from € 466,000 to € 791,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 5] [Built siz…
$466,460
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 77 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   262 000 гаста & евро;   396 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$260,715
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Квартира 4 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
A spectacular floor in the heart of a steppe with rooms 4 and bathrooms 2 (one of them with …
$342,433
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 76 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   230 000 гаста & евро;   370 000. [ Habitaciones: 2 - 2 ] …
$227,638
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 217,000 to € 363,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$215,003
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 68 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   347 000 гаста & евро;   895 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$345,298
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 99 м²
New Development: Prices from € 270,000 to € 435,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$270,267
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 47 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   149 000 гаста & евро;   340 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$148,269
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 83 м²
New Development: Prices from € 326,500 to € 530,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$323,495
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 259,000 to € 297,900. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$256,617
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Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A great apartment with one bedroom and garage near the Port of Estepon and 2 minutes from th…
$167,052
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Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Apartment in the beach district of Estepon Dominion, 150 m. Surface, from the beach, double …
$699,664
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 77 м²
New Development: Prices from € 203,000 to € 311,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$202,966
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Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Wonderful apartment of a bedroom in one of the most demanded areas five minutes from Estepon…
$165,967
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 61 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 567,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$223,896
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 354,000 to € 354,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$350,364
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