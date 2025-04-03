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Отели в Esplugues de Llobregat, Испания

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1 объект найдено
Отель в Барселоне в Esplugues de Llobregat, Испания
Отель в Барселоне
Esplugues de Llobregat, Испания
Число комнат 80
Площадь 4 736 м²
Количество этажей 7
Продаётся отель 4 звезды в Барселоне. В отеле имеются 80 номеров, каждый из которых оснащен …
$24,79 млн
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