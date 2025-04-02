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Виллы с садом в Esparreguera, Испания

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1 объект найдено
Вилла с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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