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Виллы в Esparreguera, Испания

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1 объект найдено
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Realting.com
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