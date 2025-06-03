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Коммерческая недвижимость в Empuriabrava, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 6 515 м² в Castello dEmpuries, Испания
Коммерческое помещение 6 515 м²
Castello dEmpuries, Испания
Площадь 6 515 м²
Отель 3 звезды в городе Эмпуриябрава на побережье Коста Брава. Общая площадь 6515 м.кв. В от…
$5,81 млн
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