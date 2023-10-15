ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Эльче
Бунгало
Бунгало с бассейном в Эльче, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Rojales, Испания
5
5
675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Mil Palmeras, Испания
3
2
99 м²
Вилла с 3 спальнями в Playa Flamenca рядом с ТЦ Zenia Boulevard. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ В …
€237,678
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Urb La Cenuela, Испания
3
3
89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
€229,969
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
€2,31 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
3
170 м²
2
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
€474,740
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4
3
134 м²
Новые виллы у моря Независимые виллы от 150 квадратных метров, самого высокого качества и по…
€753,996
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
195 м²
Виллы расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в урбанизации находящейся рядом со всеми необход…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с гаражом, с парком
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
109 м²
Комфортабельные апартаменты в Вильяхойосе, Испания - QUA119239 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
€735,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с теплыми полами
Los Balcones, Испания
3
2
72 м²
Апартамент / Квартира в Villamartin, Orihuela Costa. Комплекс в современном стиле с 2,3-комн…
€159,783
Рекомендовать
Квартира с кондиционером, с террасой, с гаражом
Malaga, Испания
97 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 199 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 307 500. […
€188,843
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
4
298 м²
Эта красивая вилла с фантастическим видом на море расположена в одном из самых красивых райо…
€4,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
3
2
73 м²
5
Квартиры с Частными Террасами в Комплексе Рядом с Морем в Торремолиносе Стильные апартаменты…
€339,769
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Эльче, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL