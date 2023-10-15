Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Эльче
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в Эльче, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Вилла с 3 спальнями в Playa Flamenca рядом с ТЦ Zenia Boulevard. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ В …
€237,678
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Urb La Cenuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Urb La Cenuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
€229,969
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
€2,31 млн
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла с бассейном в городе Сьюдад Кесада.Вилла состоит из трех спален,…
€474,740
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новые виллы у моря Независимые виллы от 150 квадратных метров, самого высокого качества и по…
€753,996
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Виллы расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в урбанизации находящейся рядом со всеми необход…
€375,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с гаражом, с парком в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с гаражом, с парком
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Комфортабельные апартаменты в Вильяхойосе, Испания - QUA119239 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
€735,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с теплыми полами в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с теплыми полами
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартамент / Квартира в Villamartin, Orihuela Costa. Комплекс в современном стиле с 2,3-комн…
€159,783
Квартира с кондиционером, с террасой, с гаражом в Malaga, Испания
Квартира с кондиционером, с террасой, с гаражом
Malaga, Испания
Площадь 97 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 199 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 307 500. […
€188,843
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Sencelles, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Sencelles, Испания
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Эта красивая вилла с фантастическим видом на море расположена в одном из самых красивых райо…
€4,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Частными Террасами в Комплексе Рядом с Морем в Торремолиносе Стильные апартаменты…
€339,769

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти