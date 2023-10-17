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Квартиры в Elda, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€282,629
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€365,994
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Великолепный новый жилой комплекс, расположенный на холме, признанном лучшим гольф-курортом…
€493,076
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€589,658
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€227,730
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€325,328
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€334,173
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойное и комфортное место для жизни, где…
€567,291
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€564,241
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