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Земельные участки с видом на горы в Виналопо-Митха, Испания

1 объект найдено
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
€65,000
Realting.com
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