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Шале в Виналопо-Митха, Испания

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1 объект найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Elda, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Elda, Испания
Площадь 345 м²
€780,000

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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