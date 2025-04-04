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Квартиры с гаражом в Комтат, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Millena, Испания
Квартира 2 спальни
Millena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Сельскохозяйственная земля с загородным домом – Cami Des Secans, Millena (Аликанте). На прод…
$166,398
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Параметры недвижимости в Комтат, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов