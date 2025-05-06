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Виллы с террасой в el Campello, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Новые виллы у моря. Maran Villas-это жилой комплекс из 9 элегантных вилл, с 3 спальнями, 3 …
$629,156
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$361,542
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Villas with their own style and perfect proportions that make the most of the space in an or…
$735,004
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Агентство
MENINA GROUP
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$832,542
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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