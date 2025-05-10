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Таунхаусы с террасой в el Campello, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
$259,190
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Прекрасный гость на продажу в Кампелло. Этот красивый 4-этажный таунхаус расположен в идеаль…
$377,454
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