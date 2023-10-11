ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Campello
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в el Campello, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Los Balcones, Испания
3
2
88 м²
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
€250,771
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
54 м²
Бунгало на верхнем этаже с видом на море в Торребланке, Торревьеха. На первом этаже у вас ес…
€121,832
Рекомендовать
Дом 3 спальни с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
3
3
298 м²
Закрытый охраняемый комплекс, состоящий из 14 новых современных домов, с прекрасными …
€836,223
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с теплыми полами, с парком
Algorfa, Испания
3
2
96 м²
Новая вилла в Algorfa - RK116111 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 96 m2.Plot площ…
€265,355
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
85 м²
€228,169
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами
Эльче, Испания
4
2
134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€397,985
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
Santa Pola, Испания
2
1
63 м²
Квартира на первом этаже в Санта-Поле. Состоит из 2 спален и 1 ванной комнаты, гостиной, от…
€126,342
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
2
81 м²
4
Светлые Квартиры с Большими Террасами и Видом на Море в Торремолиносе Торремолинос – живопис…
€688,508
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
2
1
67 м²
Очень хорошая возможность для инвестиции в Кульере. Апартаменты в 20 метрах от песчаного пля…
€92,919
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
3
2
60 м²
6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€296,207
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4
3
133 м²
2
Представляем комфортабельную новую виллу у гольф полей в городе Бенихофар.Двухэтажный дом пл…
€393,892
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
4
2
88 м²
4
Современная Недвижимость Рядом с Пляжем в Эстепоне Недвижимость находится в проекте в Эстепо…
€579,536
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL