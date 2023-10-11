ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Campello
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в el Campello, Испания
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Валенсия, Испания
3
2
Элитные новые апартаменты рядом с морем в La Zenia - US114850 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€172,580
Рекомендовать
Дом 4 спальни с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
4
3
241 м²
Полностью отреставрированная вилла (2016 г.), расположенная в самом центре Новой…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Cabo Roig, Испания
4
3
130 м²
Просторный таунхаус с 4 спальнями в Ла Флориде. Просторный двухквартирный дом с частным садо…
€160,190
Рекомендовать
Квартира новое здание, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
115 м²
New Development: Prices from € 315,000 to € 349,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] …
€297,340
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
4
3
131 м²
Впечатляющий двухквартирный дом в Кульере, в Унико после прямой линии пляжа, по крайней мере…
€339,425
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Гуардамар, Испания
3
2
101 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
€224,095
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Картахена, Испания
4
3
155 м²
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…
€337,180
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с кладовой, с общественным бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерских бунг…
€385,801
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
3
238 м²
Продается отдельностоящий дом в живописной местности северного побережье Тенерифе. Расположе…
€254,087
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
42 м²
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
€61,709
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
210 м²
Виллы находятся в Ла Марина, в жилом комплексе расположенном в 800 метрах от Плайя-дель-Пин…
€615,025
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
74 м²
1/5
Представляем полностью отремонтированные апартаменты в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Ро…
€148,520
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL