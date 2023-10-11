ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Campello
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в el Campello, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с видом на море
Union Hill-Novelty Hill, США
2
2
158 м²
Уютные 2х спальные апартаменты расположились в престижном районе Сьерра Бланка, это з…
€376,197
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
5
356 м²
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
186 м²
1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€354,194
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом
Испания, Испания
4 м²
Стильная вилла с видом на море расположена в Жироне, Испания. Дуплекс расположен в тихом рай…
€656,036
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida. Composed of 24 apartments …
€310,883
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2
2
80 м²
€159,464
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4
4
463 м²
Вилла с прекрасными видами на горы и море.Первый этаж: Гостиная с камином и выходом на…
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Orihuela, Испания
2
2
71 м²
Апартаменты в Лос-Дольсес, Коста Бланка, Аликанте. Комплекс современного стиля с 2,3 спальня…
€282,314
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2
2
90 м²
€155,864
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
3
130 м²
Апартаменты на 1-й линии пляжа в Л'Альбир, Коста Бланка. На первом этапе 82 квартиры с спаль…
€887,841
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
4
236 м²
Очаровательная вилла расположена в крупнейшем коттеджном городке Испании, Сьюдад Кесада, Али…
€915,640
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Jacarilla, Испания
2
2
65 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ВИСТАБЕЛЛЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало…
€165,321
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL