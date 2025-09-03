Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Campello
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в el Campello, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Квартира 2 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 2 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эксклюзивные современные квартиры в самом сердце Эстепоны Эстепона — очаровательный город на…
$642,116
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 116 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$369,934
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новое развитие: Цены от 455 000 до 745 000 евро. [Спальни: 2 [Комнаты: 2] [Размер конструкци…
$532,487
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Квартира 1 спальня в Alhaurin el Grande, Испания
Квартира 1 спальня
Alhaurin el Grande, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Очаровательная угловая квартира площадью почти 51 м2, расположенная на тихой улице в центре …
$156,884
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Новое развитие: Цены от 599 000 евро до 1 180 000 евро. [Спальни: 2 - 3] [Спальни: 2 — 3] [Р…
$701,010
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Новое развитие: Цены от € 625 000 до € 1 425 000. [Спальни: 2 - 3] [Спальни: 2] [Размер конс…
$731,438
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Новое развитие: Цены от €1,130,000 до €1,600,000. [Спальни: 3 - 4] [Спальни: 3 — 4] [Размер …
$1,32 млн
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новая разработка: цены от 625 000 до 925 000 евро. [Спальни: 2 - 3] [Спальни: 2] [Размер кон…
$731,438
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Новое развитие: Цены от 395 000 до 795 000 евро. [Спальни: 1 - 3] [Спальни: 1 — 2] [Размер п…
$462,269
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в La Linea de la Concepcion, Испания
Квартира 2 спальни
La Linea de la Concepcion, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новое развитие: Цены от 697 000 до 697 000 евро. [Спальни: 2 [Комнаты: 2] [Размер здания: 10…
$815,699
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Туристическая квартира для продажи в комплексе PierVacanz - Manilva (Málaga) Только для тури…
$173,153
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Таунхаус в Benahavis, Испания
Таунхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Представляем Maison Vue — полностью отреставрированный в 2024 году таунхаус класса люкс, рас…
$2,05 млн
