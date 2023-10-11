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Испания
Жилая
el Campello
Дома
Дома с видом на море в el Campello, Испания
виллы
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12 объектов найдено
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Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
7
6
356 м²
2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
6
3
400 м²
2
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
€1,09 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
4
3
213 м²
3
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello.El Campello – красивый курортный…
€800,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
4
3
331 м²
3
Представляем новую современную виллу в городе в El Campello. El Campello – красивый курортны…
€895,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
el Campello, Испания
5
4
260 м²
4
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
el Campello, Испания
3
2
220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
€859,900
Рекомендовать
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
el Campello, Испания
5
6
572 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
€682,000
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Дом 3 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
el Campello, Испания
4
2
220 м²
2
В продаже современная вилла в городе в El CampelloМы предлагаем Вам новый двухэтажный дом пл…
€859,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
4
4
380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
el Campello, Испания
3
2
106 м²
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
€328,900
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Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
3
3
218 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€465,700
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Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
3
3
270 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€395,500
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