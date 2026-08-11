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Дома на берегу моря в el Campello, Испания

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виллы
13
таунхаусы
12
1 объект найдено
Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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