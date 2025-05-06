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Продажа домов с гаражом в el Campello, Испания

виллы
13
3 объекта найдено
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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