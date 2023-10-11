ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Campello
Дуплексы
Дуплексы с видом на море в el Campello, Испания
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4
4
197 м²
Современный новый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115661 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь…
€798,010
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
3
2
114 м²
Великолепные апартаменты рядом с морем в Guardamar del Segura - PM118240 3 спальни, 2 ванные…
€305,258
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
85 м²
€167,245
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой
Финестрат, Испания
3
3
Красивый дом с частным бассейном в Finestrat - BSH118704 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
€657,401
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Almoradi, Испания
3
2
118 м²
Отдельный дом в Daya Nueva. Этот новый строительный проект предлагает просторные и современн…
€229,112
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
4
3
1 190 м²
2
Представляем роскошную виллу на берегу моря в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортный город на…
€4,79 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
6
880 м²
Эта фантастическая вилла расположена в привилегированной зоне Сон Вери Ноу. Вилла имеет боль…
€4,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с central water-supply system
Альморади , Испания
3
4
142 м²
Современная новая вилла в Дайя Нуэва, 3 спальни - PSS1111617 3 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
€308,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
2
2
59 м²
Многоквартирный дом с 2 спальнями, расположенный в самом центре Торревьехи (Аликанте), в нес…
€198,248
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
5
5
364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,29 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
94 м²
€348,313
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
94 м²
Откройте для себя воплощение прибрежной жизни в этих исключительных домах-бунгало, располож…
€308,006
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL