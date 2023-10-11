ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Campello
Бунгало
Бунгало с видом на море в el Campello, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
3
112 м²
Жилой комплекс квартир, пентхаусов на первом этаже с 2 и 3 спальнями, спроектированных до м…
€584,414
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Ориуэла, Испания
2
2
66 м²
Бунгало у гольф поля Уютный жилой комплекс состоит из бунгало с 2 или 3 спальнями, каждое их…
€158,742
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
142 м²
Современные новые апартаменты в Пунта Прима, к морю 150 м - GD114505 3 спальни, 2 ванные ком…
€398,032
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Испания, Испания
1
1
60 м²
€105,743
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€156,866
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с холодильником, с посудомоечной машиной, с central water-supply system
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3
2
111 м²
Современные апартаменты в Torre de la Horadada, до пляжа 225 м - NS1113904 3 спальни, 2 ванн…
€448,809
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
3
3
168 м²
Просторная угловая квартира, с видом на поле для гольфа и море. Большая гостиная и ст…
€555,325
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
2
97 м²
Предлагаем уникальное предложение - роскошные апартаменты в 300 метрах от лучших пляжей Торр…
€172,494
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
74 м²
Новый жилой комплекс в Лос Балконес (Торревьеха)~ ~ Это эксклюзивный жилой комплекс, состоящ…
€251,842
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
2
125 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 124 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
€289,297
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
3
3
155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€364,388
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
2
98 м²
3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€312,058
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL