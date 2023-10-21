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Бунгало в el Campello, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 6 спален в el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
Бунгало 2 спальни в el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
€695,000
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