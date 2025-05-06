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Квартиры с террасой в el Campello, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка, расположенная в престижном районе Мучависта, Кампельо. Это впечатляющее здание …
$611,458
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Новостройка, расположенная в престижном районе Мучависта, Кампельо. Это впечатляющее здание …
$444,410
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Открыта предпродажа! Вы можете выбрать Вашу квартиру и зарезервировать ее.  Всего в 20…
$397,458
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Двухэтажная вилла с солярием на первом этаже. На нулевом этаже: 2 спальни, гостиная, кухня и…
$734,730
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
$263,774
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
$1,12 млн
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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Агентство
MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 8 спален в el Campello, Испания
Квартира 8 спален
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Magnificent villa in Coveta Fumá, El Campello, Costa Blanca This house is distributed over 3…
$1,96 млн
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