Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. el Campello
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в el Campello, Испания

двухкомнатные
6
трехкомнатные
7
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Realting.com
Перейти