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Квартиры с видом на море в el Campello, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
€396,000
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