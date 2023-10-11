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Квартиры с видом на горы в el Campello, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
€245,000
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