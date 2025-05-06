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Квартиры с гаражом в el Campello, Испания

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Открыта предпродажа! Вы можете выбрать Вашу квартиру и зарезервировать ее.  Всего в 20…
$397,458
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Квартира в el Campello, Испания
Квартира
el Campello, Испания
Площадь 105 м²
Захватывающее жилье для продажи в Плайя-Мухависта - вид на море со всех станций! Мы представ…
$625,387
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Квартира 8 спален в el Campello, Испания
Квартира 8 спален
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Magnificent villa in Coveta Fumá, El Campello, Costa Blanca This house is distributed over 3…
$1,96 млн
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