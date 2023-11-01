Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. el Camp de Turia
  5. Доходные дома

Доходные дома в el Camp de Turia, Испания

Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,49 млн
Отель с сауной в Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель с сауной
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Площадь 3 800 м²
Загородный Отель***- ресторан в стиле “Рустико”в пригороде Кастельона, преобразованный из ст…
€1,73 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 17 м²
Просторные и удобные гаражные помещения на продажу, расположенные в подвале II жилого здания…
€9,991
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 360 м²
Этаж 1
Испания Коста Брава   Ресторан на первой линии   Продажа&nbs…
€1,36 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 2 338 м²
Снижение цены. Старая цена 23 000 000 евро!!! Отель 3 звезды в самом сердце Барселоны…
€18,02 млн
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 180 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Помещение р…
€393,146
Отель с лифтом в Коста-Брава, Испания
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
Площадь 1 458 м²
Отель в 500 метрах от моря в городе Бланес на побережье Коста Брава. Отель на 40 номе…
€3,17 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 275 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Сант Жерваси. Общая площадь 275 м…
€449,310
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Этаж -1
Продаётся гараж в Аликанте в районе Centro, располагается на -1 этаже. Общая площадь 12.00 м…
€33,063
Склад с Autobus в Аликанте, Испания
Склад с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 1 175 м²
Большой промышленный склад общей площадью 1175 м2 в Полигоно-де-Рабаса. Это два корабля со в…
€5,795
Отель 15 комнат с лифтом, с двором в Мадрид, Испания
Отель 15 комнат с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
Комнаты 15
Площадь 463 м²
Испания г.Мадрид   Отель - хостел в районе Opera   Отель, за…
€1,77 млн
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Ресторан, кафе 1 ванная с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Бар-пиццерия в центре города Вилассар де Мар на побережье Коста Марезме. Отличное мес…
€447,313
Realting.com
Перейти