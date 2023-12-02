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Земельные участки в el Camp de Morvedre, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Sagunt Sagunto, Испания
Земельные участки
Sagunt Sagunto, Испания
Площадь 570 м²
Земля на первой линии пляжа. Ровный и квадратный участок 570 м2 с коэфицентом застройки 30%.…
€230,000
в месяц
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Земельные участки в Sagunt Sagunto, Испания
Земельные участки
Sagunt Sagunto, Испания
Площадь 1 100 м²
Земельный участок под строительство Виллы в престижной охраняемой урбанизации рядом с Валенс…
€320,000
в месяц
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