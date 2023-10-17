Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Бах-Виналопо
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Бах-Виналопо, Испания

коммерческая недвижимость
10
офисы
3
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 3 328 м²
Испания г. Мадрид   Коммерческое здание   Красивое здание в …
€16,90 млн
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
€38,194
Коммерческая с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€278,952
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 325 м²
Банковский депозит. Фантастические коммерческие помещения на первом этаже, с застроенной пло…
€215,201
Отель с двором в Orihuela, Испания
Отель с двором
Orihuela, Испания
Площадь 1 800 м²
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
€2,32 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 14 м²
Большое гаражное пространство на частной парковке для эксклюзивного использования. Расположе…
€24,022
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
Коммерческое помещение в районе Побленоу города Барселона. Улица с высокой проходимос…
€440,735
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 11 800 м²
ОписаниеПродажа рентабельного отеля 3* на Майорке 16,0 млн.€ Отельная сеть продает свой отел…
€16,23 млн
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren
Аликанте, Испания
Площадь 72 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€117,109
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 0.00 м2…
€165,611
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€495,933
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой в Коста-Брава, Испания
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой
Коста-Брава, Испания
Площадь 3 700 м²
Снижение цены! Старая цена 7 500 000 евро!!! Уникальное предложение на Коста Брава! Н…
€5,64 млн
Realting.com
Перейти