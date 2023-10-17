ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Бах-Виналопо
Other
Коммерческая недвижимость в Бах-Виналопо, Испания
коммерческая недвижимость
10
офисы
3
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Мадрид, Испания
3 328 м²
Испания г. Мадрид Коммерческое здание Красивое здание в …
€16,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
€38,194
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€278,952
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
325 м²
Банковский депозит. Фантастические коммерческие помещения на первом этаже, с застроенной пло…
€215,201
Рекомендовать
Отель с двором
Orihuela, Испания
1 800 м²
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
€2,32 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
14 м²
Большое гаражное пространство на частной парковке для эксклюзивного использования. Расположе…
€24,022
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
75 м²
Коммерческое помещение в районе Побленоу города Барселона. Улица с высокой проходимос…
€440,735
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
11 800 м²
ОписаниеПродажа рентабельного отеля 3* на Майорке 16,0 млн.€ Отельная сеть продает свой отел…
€16,23 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren
Аликанте, Испания
72 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€117,109
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 0.00 м2…
€165,611
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
96 м²
1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€495,933
Рекомендовать
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой
Коста-Брава, Испания
3 700 м²
Снижение цены! Старая цена 7 500 000 евро!!! Уникальное предложение на Коста Брава! Н…
€5,64 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL