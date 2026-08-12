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Долгосрочная аренда вилл в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Рохалес, Испания
Вилла 3 спальни
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла распределена на двух этажах с общей строительной площадью 112 м2. На основном этаже на…
$2,191
в месяц
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с садом
с террасой
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